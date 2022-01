Campermania in Italia: l’identikit e le scelte dei viaggiatori













Oltre 15.000 richieste e una crescita delle prenotazioni dei veicoli che si attesta ad un +160% anno su anno. È un vero e proprio boom dei viaggi in camper, quello che emerge dai dati sull’andamento delle prenotazioni in Italia tra gennaio e dicembre 2021 di Yescapa, piattaforma di camper sharing, con 40mila utenti locali attivi (il doppio rispetto all’anno precedente).

La crescita delle prenotazioni veicoli, si attesta poi ad un +800% se si considera l’ultimo trimestre dell’anno. Le cifre del mercato italiano hanno anche contribuito alla crescita dell’utile di Yescapa nel 2021, con un +144% rispetto al 2020. Considerando tutti i mercati, le oltre 55.000 prenotazioni hanno generato per il 2021 un volume d’affari di quasi 40 milioni di euro.

Ma che tipo di utente, in Italia, prenota una vacanza in Camper? Innanzitutto, un’utenza sempre più giovane. I dati di Yescapa evidenziano infatti un abbassamento dell’età media per quanto riguarda sia i viaggiatori sia i proprietari: rispettivamente di 37 e 44 anni, tra le più basse in Europa.

Ma sono molte anche le coppie (46%) che scelgono questa modalità di viaggio itinerante e avventurosa, e le famiglie, che rimangono un 30%. Il 20%, invece, è partito in gruppo con gli amici.

Tra le mete preferite nel 2021 per un viaggio in camper, gli Italiani mettono sicuramente l’estero Il 52% dei camperisti ha viaggiato infatti oltre frontiera. Ben 3 delle 8 destinazioni più scelte sono nelle isole Canarie (Gran Canaria, Fuerteventura, e Lanzarote), probabilmente anche perché tra le poche destinazioni aperte al turismo estero in mesi di chiusure dovute al Covid.

Milano e Roma sono invece le località di partenza più gettonate, ma a queste si aggiungono ben due basi sarde: Alghero e Olbia. L’impatto economico è stato positivo anche per i proprietari italiani che hanno messo il proprio veicolo a disposizione sulla piattaforma: il loro guadagno totale percepito nel 2021 si attesta a 1,7 milioni di euro.

«Il camper sharing di Yescapa si conferma una formula vincente per rilanciare il settore dei veicoli ricreazionali e di autofinanziamento del nuovo – spiega Dario Femiani, country manager Yescapa Italia – sono infatti sempre più i proprietari di camper interessati a condividere il proprio mezzo sulla nostra piattaforma nei periodi di inutilizzo, mettendolo a disposizione di terzi sporadicamente e quindi senza improvvisarsi noleggiatori di professione. I dati ci stimolano continuamente a migliorare il nostro servizio e a trovare soluzioni sempre migliori: come la nuova partnership con Bene Assicurazioni, che assicurerà la nostra flotta di veicoli italiani a partire da quest’anno».