Camper, la promessa di 1.000 piazzole in più in Italia

Mille nuove piazzole per un turismo all’aria aperta di qualità: è quanto annunciato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in occasione della 13ª edizione del Salone del Camper di Fiere di Parma. Organizzata in collaborazione con Apc – Associazione Produttori Caravan e Camper, la manifestazione – di cui abbiamo anche scritto su ViaggiOff – ha visto la partecipazione di oltre 300 espositori, confermandosi uno dei principali eventi internazionali di settore.

«L’industria del turismo in Italia rappresenta il 13-14% del Pil e occupa il 15% della popolazione attiva. Ha potenzialità per arrivare al 20%, ma dobbiamo intercettare la domanda – ha dichiarato Garavaglia – La generazione Z, due miliardi di persone nel mondo, ci indica la strada: per loro la sostenibilità non è una moda, ma un dato di fatto».

Il turismo all’aria aperta, negli ultimi anni in costante crescita, è quello che meglio si adatta a questo tipo di richiesta. «La Francia ha 4mila piazzole di sosta, in Italia attualmente ne abbiamo 2mila – ha ricordato il ministro – Rischiamo di non riuscire a intercettare i turisti del Nord Europa e per questo abbiamo deciso stanziare fondi per la realizzazione di 1.000 piazzole di sosta di buona qualità».

Soddisfazione per questo annuncio è stata espressa dal brand manager di Fiere di Parma, Gloria Oppici: «È un’iniziativa che va incontro alle esigenze dei turisti che ogni anno si danno appuntamento al Salone del Camper di Parma. «Sempre più persone – ha sottolineato – si avvicinano alla vacanza in libertà grazie anche a un’offerta di veicoli ricreazionali più ampia, in grado di avvicinare un pubblico composto da famiglie con bambini e giovani professionisti».