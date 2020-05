Campania, un fondo da 350mila euro dall’Ente bilaterale del turismo

Un fondo di 350mila euro a sostegno delle imprese e dei lavoratori del turismo dall’Ebtc, l’Ente bilaterale del turismo della Campania. Le misure discusse si articoleranno attraverso una capillare attività di formazione e informazione sui protocolli anti Covid in collaborazione con personale medico specializzato, in modo tale da garantire la salute dei lavoratori e la salubrità degli ambienti di lavoro.

A ciò si aggiungono una campagna promozionale avente a oggetto le misure anticontagio adottate dalle imprese turistiche a tutela del personale e della clientela, oltre un potenziamento dell’attività di formazione professionale e di aggiornamento indispensabile per far sì che i lavoratori acquisiscano le competenze necessarie e vengano reintegrati al più presto nel mercato del lavoro. L’Ebtc, inoltre, ha valutato l’adozione di misure di sostegno socio-economico alle famiglie dei lavoratori delle aziende turistiche.

«L’Ebtc è e resta al fianco delle imprese e dei lavoratori del comparto turistico – sottolinea la presidente Luana Di Tuoro – E lo fa in modo concreto, mettendo a disposizione ingenti risorse e promuovendo le sinergie istituzionali indispensabili per affrontare la crisi economia e sociale in atto».