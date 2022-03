Campania, nuova classificazione alberghiera: il plauso di Federalberghi













Dopo quasi quarant’anni di attesa la Campania ha una nuova classificazione alberghiera varata dalla Regione, con il pronto riscontro positivo della Federalberghi regionale, secondo cui ci si appresta di conseguenza a riqualificare l’offerta ricettiva e riposizionare l’ospitalità campana nei mercati esteri.

In particolare Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania, evidenzia: «Siamo particolarmente soddisfatti per il provvedimento con cui la Regione ha aggiornato i criteri di classificazione delle strutture turistiche. Un testo che pone fine a un’attesa che per il comparto turistico durava da quarant’anni e, soprattutto, accoglie le istanze degli operatori del settore nella prospettiva di un’accoglienza sempre più innovativa e sostenibile».

«La delibera, infatti, fissa nuovi parametri sulla qualità delle aziende ricettive in ottica internazionale: previsti la sostituzione di servizi ormai in disuso come il fax e un sistema di premialità per le costruzioni green basato sulla valorizzazione delle strutture in possesso, per esempio, di tecnologie a led, pannelli fotovoltaici e certificazioni ambientali specifiche», conclude Iaccarino.