Campania, lettera di Advunite al governatore De Luca: “Non ci abbandoni”

Nuovo accorato appello di Advunite rivolto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per chiedere aiuti e sostegno al settore.

«Siamo l’associazione degli agenti di viaggio di Confindustria che rappresenta oltre 300 aziende in Campania, e che ha avuto mandato di rappresentare altre 400 agenzie sul territorio – sottolinea la lettera del presidente, Cesare Foà – Comprendiamo che le sue priorità sono altre per il momento, ma il settore delle agenzie di viaggi non è solo in ginocchio, come altre attività, ma è letteralmente allo stremo e certe sue dichiarazioni, unite a quelle del governo, alla situazione mondiale non fanno che peggiorare il quadro della situazione. Siamo chiusi da marzo e se tutto va bene inizieremo a lavorare a maggio: c’è un’attività che può continuare a essere aperta in queste condizioni? Non penso, eppure gli aiuti mancano per tutto il settore turistico, quello maggiormente colpito. Non parlo degli alberghi che sicuramente avranno a breve dei benefici, come dichiarato da più parti, ma di tutto l’altro turismo. Chiediamo ancora una volta di essere ascoltati perché noi non possiamo andare avanti. Le abbiamo inviato nei mesi scorsi le nostre richieste, siamo pronti a rinviargliele aggiungendo ulteriori richieste visto il prolungarsi del lockdown, ma non può e non deve abbandonarci…”