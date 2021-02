Campagna “Io Prenoto” e webinar: Ota Viaggi chiama le adv













Al via i nuovi webinar per le agenzie targati Ota Viaggi. A partire da giovedì 11 febbraio, il t.o. dà appuntamento alle adv ogni settimana con seminari online gratuiti per scoprire tutte le ultime novità di settore e le promozioni legate alla nuova campagna “Io Prenoto”.

“La stagione è ufficialmente partita e Ota si schiera, ancora una volta, al fianco delle agenzie”, si legge nella nota dello specialista del Mare Italia, che proprio recentemente – a nome del direttore commerciale Massimo Diana – ha chiamato all’appello tutte le adv per compiere insieme un ulteriore passo verso l’effettivo percorso di ripresa.

L’obiettivo del tour operator è quello di coinvolgere e supportare nel migliore dei modi le adv nella ripartenza post Covid, fornendo loro tutti gli strumenti necessari. Per riuscirci il team di esperti di Ota ha elaborato diverse nuove proposte, studiate appositamente con lo scopo di suggerire agli agenti strade sempre nuove, idee innovative e strumenti ancora inesplorati.

Ota Viaggi, con la creazione di questi appuntamenti settimanali, vuole lanciare un forte messaggio di vicinanza alle agenzie, che si va a concretizzare ancora di più grazie a un ulteriore gesto: Ota, infatti, ha stabilito di lasciare a disposizione degli agenti l’acconto del 10% che i clienti che aderiscono alla campagna “Io Prenoto” devono versare per bloccare la loro prenotazione entro il 1° aprile 2021. “Un piccolo gesto dettato da una grande fiducia nelle agenzie che collaborano con noi e nella ripresa del settore turistico”, conclude l’operatore.