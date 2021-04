Cambio volo, ora Vueling lancia il servizio Flex Pack













Vueling ha lanciato il nuovo servizio Flex Pack per adattarsi allo scenario in continua evoluzione – imposto dalla pandemia – con l’allentamento delle restrizioni alla mobilità, grazie alle campagne di vaccinazioni e alla necessaria implementazione del passaporto sanitario.

L’obiettivo di Vueling è quello di ritornare alla normale operatività rispondendo ai nuovi bisogni dei passeggeri. Ecco perché ora i clienti che prenotano un volo con tariffa Basic possono integrare, nella fase di acquisto, il servizio Flex Pack che permetterà loro di modificare la destinazione, la data e il nome del passeggero o, ancora, annullare il volo in cambio di un voucher, senza dover giustificare la cancellazione.

È possibile farlo fino a 48 ore prima della partenza. Nelle tariffe Optima e TimeFlex, Flex Pack è già incluso. Il prezzo di lancio è di due euro a persona e rotta.

«In Vueling stiamo lavorando per offrire ai nostri clienti diverse opzioni nel momento in cui la situazione attuale migliorerà e le autorità inizieranno a revocare le restrizioni. La nostra priorità è garantire la sicurezza sanitaria, oltre che offrire il massimo della flessibilità», ha dichiarato Charlotte Dumesnil, director of sales, distribution and alliances di Vueling Italia.

Tenendo in considerazione l’impatto del Covid-19 e con l’obiettivo di rendere più sicuro e veloce il momento dell’imbarco, Vueling ha modificato la sua policy bagagli consigliando ai passeggeri di effettuare, gratuitamente, il check in presso i desk aeroportuali. Con l’implementazione di questa policy, il vettore ha inoltre aumentato le misure della borsa o dello zainetto personale da posizionare sotto il sedile (35x20x20 cm).