Cambio al vertice di Gardaland: De Carvalho subentra a Vigevani













Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland, ha annunciato. he il prossimo 1° maggio lascerà il suo incarico per andare in pensione, dopo 24 anni trascorsi alla guida del resort. Al suo posto – nel ruolo di Senior Divisional Director – subentra Sabrina De Carvalho, già amministratore delegato di Heide Park, parco divertimenti tedesco del gruppo Merlin Entertainments.

“Sono stati anni importanti in cui – sotto la conduzione del dottor Vigevani – Gardaland si è trasformato da semplice parco divertimenti a resort del divertimento di enorme successo per ospiti di ogni età, divenuto ormai una primaria Destinazione Europea. Al dottor Vigevani vanno i ringraziamenti di Gardaland e Merlin Entertainments per il suo contributo professionale e la passione dimostrata nella gestione in questi anni”, sottolinea la nota del Gruppo Merlin che gestisce il famoso parco italiano.