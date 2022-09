Cambio ai vertici di Austria Turismo: a Milano arriva Kolzer

Austria Turismo ha una nuova guida in Italia con l’arrivo da Amsterdam di Herwig Kolzer. Subentra come direttore dell’ente a Oskar Hinteregger che al suo saluto dopo cinque anni a Milano (nuova destinazione l’Ungheria, ndr) pudicamente manifesta un sincero dispiacere temperato dalla curiosità propria dell’essenza del viaggiare e del lavoro di un ente turistico.

«Sono un po’ nervoso! E grato per la scelta di avermi affidato uno dei più bei Paesi al mondo, l’Italia, per le bellezze e le diversità della sua cultura e per le meravigliose persone. Parto felice per il vissuto, anche della vita quotidiana, compresi i due anni di Covid che, anche se non viaggiavamo, ci hanno avvicinato dal punto di vista umano. Sono diventato italiano, almeno per i miei colleghi austriaci. E di questo vi ringrazio», ha detto Hinteregger.

L’accento, poi, è sui suoi collaboratori: «Sono certo che la nostra squadra sarà un sostegno per il nuovo direttore come lo è stata per me e per le buone relazioni tra i nostri Paesi. Grazie mille a tutti, evviva l’Italia, l’Austria e il nostro buon rapporto di vicinato. Ora auguro tanto successo e tanta gioia a Herwig e lo ringrazio per la sua energia e padronanza nelle sfide».

Dopo Parigi, Londra e Amsterdam, col ruolo di region manager per i Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna, Danimarca e Svezia, il nuovo direttore Kolzer sarà responsabile per gli importanti mercati di Italia e Spagna.

«Eredito un ottimo team da Oskar che ringrazio per lo splendido lavoro fatto e auguro gran successo a Budapest. Conosco l’Italia da numerosi viaggi e vacanze, ora sono felice di poter scoprire questo paese in tutta la sua varietà», ha sottolineato Kolzer.

L’obiettivo per i prossimi anni è quello di rafforzare la posizione dell’Austria con proposte di vacanze di crescente attenzione verso un turismo sostenibile. Austria Turismo punterà sui viaggi culturali in città, sui viaggi di “scoperta” e sui viaggi rigeneranti nella natura, con l’obiettivo di fare scoprire agli italiani l’Austria meno nota con i suoi angoli nascosti e speciali. Anche i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 saranno un’opportunità per mettere in risalto la vicina Austria come destinazione invernale.

A luglio di quest’anno l’Italia risultava sotto del 10% rispetto a luglio 2019, anno record con 3 milioni di pernottamenti, «ma pensiamo di recuperare con la prossima stagione e Natale – conclude il manager – L’Austria è sempre più sulla mappa dei turisti italiani per il buon rapporto qualità-prezzo e noi investiremo ancora di più nella comunicazione. Cominciamo già a ottobre con una breve campagna sul Natale, da sempre molto forte per i suoi i tradizionali mercatini. Sarà focalizzata su Milano e Brescia, con manifesti nella metro e digitale».

Da L’Agenzia di Viaggi Magazine auguri di buon lavoro a Herwig Kolzer e un sentito in bocca al lupo a Oskar Hinteregger.