Calendario delle vacanze:

tutti i ponti e le feste 2020

Inizio anno di bilanci, ma soprattutto progetti per i prossimi 12 mesi, meglio se dedicati alle vacanze e ai viaggi. Agenzie e tour operator sono avvertiti: manca un lungo periodo come il Ferraprile 2019 – che ha portato tante gioie, ma ritardato il booking estivo – però ci sono più possibilità per costruire pacchetti per fughe da 3-5 giorni. Il 2020, infatti, si prepara a essere un anno un poco più fortunato dello scorso riguardo a possibili ponti festivi, nonostante molte feste cadranno purtroppo di sabato.

La prima festa che prevede più di qualche giorno di vacanza è prevista per Pasqua, che quest’anno si festeggia il 12 aprile, consentendo di fare una mini fuga primaverile. Il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade invece di sabato e annulla un potenziale ponte. Mentre il primo maggio, festa dei lavoratori, cade di venerdì: sarà il primo fine settimana lungo dell’anno.

Ma l’occasione più ghiotta dei primi sei mesi dell’anno è quella della festa della Repubblica, che si festeggia il 2 giugno. Quest’anno sarà di martedì, quindi si prevedono le chiusure anche delle scuole per lunedì 1° giugno, con la possibilità di fare alcuni giorni di vacanza.

A Roma, inoltre, ci sarà l’occasione di un altro long weekend grazie alla festa dei patroni San Pietro e Paolo che quest’anno cadrà di lunedì (29 giugno).

Niente festività aggiuntive, invece, nelle date del 15 agosto e del primo novembre che cadono, rispettivamente, di sabato e di domenica.

Bisognerà aspettare l′8 dicembre, invece, che sarà un martedì per organizzare il primo ponte lungo dell’inverno. Per i milanesi, inoltre, il 7 dicembre – quando si celebra il patrono Sant’Ambrogio – è già festivo quindi guadagneranno un giorno in più di ferie da spendere durante l’anno.

Infine c’è Natale che nel 2020 cade di venerdì, proprio come Capodanno (1° gennaio 2021): due possibilità, quindi per allungare i fine settimana o costruire un lungo ponte con alcuni giorni di ferie.

Ecco il calendario completo dei giorni festivi del 2020:

Pasqua – domenica 12 aprile

Pasquetta – lunedì 13 aprile

25 aprile, Festa della Liberazione – sabato

1° maggio, Festa dei lavoratori – venerdì

2 giugno, Festa della Repubblica – martedì

15 agosto 2020, Ferragosto – sabato

1° novembre 2020, Tutti i santi – domenica

8 dicembre 2020, Immacolata – martedì

25 dicembre 2020, Natale – venerdì

26 dicembre 2020, Santo Stefano – sabato

31 dicembre 2020, San Silvestro – giovedì