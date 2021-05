Caldana, tornano i viaggi di gruppo in Italia e in Europa













Caldana Europe Travel, operatore specializzato da oltre 60 anni in viaggi di gruppo, scalda i motori ed è pronto a ripartire dal 27 maggio con i suoi tour in Italia, e dal 15 giugno riprenderanno anche i tour in Europa.

Le modalità di viaggio sono all’insegna della sicurezza, e ricalcano i protocolli già sperimentati con successo la scorsa estate: riempimento massimo dei bus al 50%, distanziamento e utilizzo mascherine a bordo, misurazione della temperatura dei partecipanti ogni mattina, sanificazione giornaliera del mezzo, visite guidate effettuate con l’ausilio di auricolari, cene e pernottamenti presso strutture alberghiere certificate e scrupolosamente rispettose delle misure previste.

Caldana propone anche le assicurazioni aggiuntive incluse nella quota di partecipazione e la speciale formula “Prenota Sereno”.

La formula “Solo Tour”, che si affianca alla tradizionale formula “Tutto Bus”, permette inoltre di raggiungere la destinazione del tour con mezzi propri, con auto a noleggio, con treno o in aereo, all’insegna della versatilità. La vasta programmazione di Caldana Europe Travel del catalogo Viaggi Guidati Special 2021, che prevede 40 itinerari diversi solo in Italia e 70 in tutta Europa, è visionabile in edizione sfogliabile sul sito del tour operator.