Caldana pubblica il nuovo Viaggi Guidati Special 2022













Caldana Europe Travel presenta la programmazione 2022 in un nuovo catalogo Viaggi Guidati Special.

La pubblicazione, con nuovi itinerari e destinazioni, contiene 40 proposte di tour in Italia ed 80 in Europa ed e’ consultabile fin versione sfogliatile su www.caldana.it

Tra le novità, il viaggio abbinato Cilento e Costiera Amalfitana, il tour del Salento, l’Abruzzo e la Basilicata con la costa dei trabocchi, l’itinerario Merano- Innsbruck e Cortina d’Ampezzo ed il nuovo programma dedicato alla Firenze dei Medici. Una sezione è poi dedicata all’Isola di Procida, Città della Cultura 2022.

Per quanto riguarda invece le proposte oltreconfine, in Europa, la programmazione di Caldana è stata ampliata nelle proposte in Francia, Spagna, Scandinavia e Paesi Bassi. Non manca un focus green nel Salisburghese, ed in Slovenia con la valle dell’Isonzo.

Il tutto viene proposto dal tour operator con diverse formule di viaggio, dal “tutto bus” al “volo + tour” al “solo tour”.