Caldana Europe Travel ricomincia dalla Provenza

Caldana Europe Travel ha ripreso a effettuare i suoi tour. L’operatore gardesano specializzato in viaggi culturali segue scrupolosamente i protocolli di sicurezza, dal distanziamento a bordo e negli hotel e ristoranti, alla misurazione quotidiana della temperatura.

La prima partenza post Covid è stato il tour “Sentieri della Lavanda”, che attraversa la Provenza nel momento magico in cui si tinge di viola per la fioritura della lavanda. Anche quest’anno la Francia si conferma la destinazione europea più amata dagli italiani e molte sono le partenze previste per i mesi di agosto, settembre e ottobre.

L’esperienza dell’operatore e degli accompagnatori riesce a garantire la giusta armonia tra l’attenzione per l’aspetto sanitario e l’esperienza di vacanza e di scoperta, che deve essere comunque al centro.

Per agosto Caldana Europe Travel ha in calendario 70 partenze in Europa di varia durata e costo, per far fronte a ogni tipo di esigenza. Un posto d’onore è riservato all’Italia, con itinerari alla scoperta dei tesori del Paese.