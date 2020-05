Caldana Europe Travel riapre le vendite con partenze dal 1° luglio

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Europa che al momento prevedono la riapertura delle frontiere per la metà del mese di giugno, Caldana Europe Travel annuncia l’apertura delle vendite per tutti i tour Viaggi guidati special in Italia e in Europa in partenza dal 1° luglio in poi.

La programmazione sarà regolare e i prezzi non subiranno alcuna variazione rispetto a quanto pubblicato.

A bordo degli autopullman verranno rispettate scrupolosamente le nuove norme che prevedono: il riempimento massimo al 50% della capienza, il distanziamento sociale, la sanificazione degli ambienti, l’utilizzo obbligatorio di mascherine a bordo e la misurazione della temperatura a ogni partecipante a inizio e fine giornata.

Le visite guidate e i soggiorni negli hotel seguiranno le norme indicate dai protocolli internazionali.

Gli accompagnatori Caldana Europe Travel hanno già ricevuto un training speciale per assistere i clienti nel seguire le nuove regole, così come gli autisti.

A tutti i clienti verrà offerta gratuitamente l’inclusione della speciale formula “Prenota sereno”, che dà la possibilità di cambiare idea fino a 21 giorni prima della partenza senza incorrere in alcuna penale. Il reparto booking è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, e l’ufficio commerciale è a disposizione delle agenzie per agevolare in qualunque modo la fase delicata della ripartenza.