Calabria, Life Resorts apre il Riva del Sol a Santa Caterina













Life Resorts di White Consulting ha annunciato l’apertura del Riva del Sol Beach & Spa a Santa Caterina dello Jonio, nei pressi di Soverato in Calabria. La struttura è dedicata al target definito “young adult”, nel litorale più vivace dell’area jonica calabrese.

«Il Riva del Sol Beach Resort & Spa è un complesso turistico di eccellenza, innovativo nella formula, che rappresenta già un punto di riferimento per il turismo della costa jonica calabrese – dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts – Il resort, affacciato direttamente sul mare, è stato concepito con uno straordinario mix architettonico che riesce a coniugare servizi di eccellenza e un contesto naturalistico di grande pregio».

Ideale per chi desidera una vacanza all’insegna del relax, della natura e del divertimento, il Life Resort Riva del Sol Beach è inserito in un contesto naturalistico immerso in un giardino tropicale con centinaia di palme ad alto fusto, a poca distanza dalla rinomata località di Soverato. Sono 98 le camere e le suite costruite in stile etnico nel massimo rispetto della natura, tutte a pochi passi dal mare.

Il Riva del Sol sarà condotto con la formula dell’affiliation management e sarà commercializzato attraverso la selezionata rete di partner internazionali di Life Resorts.