Calabria, è Perino il neo presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo













Francesco Perino, già direttore di Federalberghi Calabria, è stato eletto all’unanimità presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo Calabria, associazione che ha come scopo la promozione del travel regionale attraverso iniziative in materia di occupazione, formazione e riqualificazione professionale.

Alla vicepresidenza è stato confermato Fortunato Lo Papa per Fisascat Cisl, mentre restano nel direttivo regionale Giuseppe Valentino per Filcams Cigl e Caterina Fulciniti per Uiltucs.

«L’Ente che ho l’onore e l’onere di guidare spero potrà rappresentare un punto di riferimento per tutti i lavoratori e per tutte le aziende del comparto, in sinergia tra enti e istituzioni. Ringrazio il direttivo regionale di Federalberghi che mi ha indicato, tutte le parti datoriali e sindacali per la fiducia che mi hanno manifestato», è il commento del neo presidente.

«Il turismo – conclude il vicepresidente Lo Papa – deve rappresentare una grande opportunità di sviluppo e di crescita per i lavoratori e le imprese della nostra regione».