Cagliari, apre a febbraio il 5 stelle Palazzo Doglio

Il 27 febbraio, a Cagliari, apre i battenti Palazzo Doglio, hotel di lusso nel cuore del capoluogo sardo dedicato a una clientela internazionale e perfetto anche per i business traveller. La proprietà è la stessa del Forte Village, il complesso turistico alberghiero di Santa Margherita di Pula. La struttura va a colmare l’assenza di un hotel a cinque stelle a Cagliari.

A due passi dall’antico centro storico della città, e tra i migliori hotel del mondo secondo il Leading Hotels of the World, Palazzo Doglio è una nuova idea di soggiorno di lusso che vanta una posizione strategica e servizi premium.

Il luxury hotel dista solo dieci chilometri dall’aeroporto di Cagliari-Elmas ed è circondato da alcuni dei più importanti siti culturali della Sardegna tra cui Piazza San Cosimo e la Chiesa di San Lucifero oltre al Santuario di Nostra Signora di Bonaria, alla Basilica di San Saturnino, il più antico edificio religioso del capoluogo, al Bastione di Saint Remy al Castello e al lungomare di Poetto con la sua celebre spiaggia dalla sabbia bianca lambite dalle acque del mare di Sardegna.

Ex sede della Prefettura, è un’elegante struttura composta da 71 camere tutte arredate con uno stile dal gusto contemporaneo che non rinuncia alla bellezza di dettagli classici, come il prezioso marmo di Carrara, e a oggetti di design.

Unico nel suo genere, Palazzo Doglio è meta ideale per viaggi sia di lavoro che di piacere e vanta un’offerta di servizi esclusivi che consentono agli ospiti di rilassarsi e staccare la spina per scoprire i benefici dei trattamenti benessere dell’attrezzatissima spa con piscina e palestra.

La cucina gourmet della struttura è un percorso gastronomico alla scoperta degli antichi sapori della tradizione mediterranea e isolana senza dimenticare l’innovazione e la creatività di ricette che mixano gusti e sapori esotici come quelli che caratterizzano l’arte della cucina messicana e giapponese.

Palazzo Doglio è anche la location giusta per organizzare meeting, eventi, mostre e spettacoli. A pochi passi dalla corte dello urban resort sorge il teatro, uno spazio polifunzionale in grado di ospitare fino a 1000 persone e attrezzato per ogni tipo di evento Mice come presentazione prodotti, convention e attività di team building. Chi cerca invece sale riunioni più intime troverà all’interno dell’hotel cinque spazi perfetti per eventi o congressi di medie dimensioni pensate per un massimo di 80 persone.