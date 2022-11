Caboverdetime riprende la programmazione con il volo diretto da Bergamo

Riparte la programmazione di Caboverdetime sull’isola di Sal, con due novità. La prima riguarda la programmazione dei voli: il tour operator è riuscito a trovare un accordo con il vettore aereo partner Albastar e dal 14 gennaio 2023 le partenze del volo diretto da Milano Orio al Serio riprenderanno a essere il sabato sera (anziché il venerdì) con rientro la domenica mattina. Il nuovo operativo permetterà un più comodo avvicinamento per chi parte dal centro o sud Italia, incentivato anche dall’operatore che offre uno sconto di euro 100 a persona (direttamente sull’estratto conto) a copertura dei costi aerei o ferroviari. Con il ritorno al tradizionale operativo, il t.o. auspica un incremento delle vendite di circa il 15%.

A Capo Verde i viaggiatori troveranno ad accoglierli Alessandro Beltrami, che dopo aver trascorso 15 anni negli uffici bresciani dell’azienda, assume ora il ruolo di resident manager al Clubhotel Halos Casa Resort. Beltrami andrà supportare e dirigere lo staff italiano e capoverdiano nelle due strutture che sottostanno al brand Caboverdetime Club, quindi anche il Sobrado Boutique Hotel oltre ad Halos Casa Resort.

«La sua presenza direttamente a Sal è per noi fondamentale per poter creare una linea diretta tra la direzione in Italia e strutture a Capo Verde, in un’ottica di integrazione verticale, segno distintivo di Caboverdetime, in veste di organizzatore, proprietario e gestore diretto dei resort che abbiamo sull’isola – ha dichiarato Pietro Dusi, responsabile commerciale del tour operator – Siamo molto contenti che Alessandro Beltrami, apprezzato e conosciuto dai colleghi delle agenzie di viaggi, abbia accettato la proposta di dirigere le nostre strutture. Negli anni è riuscito a creare un rapporto familiare con le adv che, ci auguriamo, permetterà agli agenti di proporre le strutture con sicurezza e serenità certe di un punto di riferimento molto competente, sempre disponibile e con una grande conoscenza della destinazione e delle esigenze della clientela italiana».