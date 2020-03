Cabo Verde Airlines, voli soppressi fino al 20 aprile

In seguito all’emergenza coronavirus, il governo di Capo Verde ha chiuso le frontiere e tutti i voli sono stati tutti soppressi fino al 20 aprile. Inoltre, i voli commerciali di tutte le compagnie aeree sull’Italia sono stati proibiti fino al 30 giugno.

La compagnia aerea Cabo Verde Arilines ha emesso le nuove disposizioni relative al cambio dei biglietti ed alle riprenotazioni, che sono consultabili a questo indirizzo.

Anche se gli uffici sono chiusi, la compagnia opera in smart working per rispondere via mail a tutte le esigenze dei passeggeri.