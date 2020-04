Cabo Verde Airlines sospesa dal Bsp Iata

Con una laconica comunicazione Iata ha annunciato la sospensione dal Bsp della compagnia aerea Cabo Verde Airlines. Al momento il vettore non ha ancora diffuso una sua nota, ma solitamente questo provvedimento viene preso in caso di fallimento.

Le stesse agenzie di viaggi avevano segnalato da settimane dei problemi operativi riguardo il vettore e il ministro del Turismo e dei Trasporti di Capo Verde, Carlos Santos, all’inizio di aprile, aveva ipotizzato la chiusura della compagnia aerea.

Di certo, dal 18 marzo Cabo Verde Airlines aveva sospeso tutti i voli internazionali, comunicando che la ripresa di questi collegamenti sarebbe avvenuta non prima di luglio.

Nella comunicazione ufficiale, Iata invita tutti gli agenti a sospendere immediatamente tutte le attività di biglietteria aerea per conto di Cabo Verde Airlines, compreso l’uso di tutti i sistemi automatizzati per l’elaborazione di rimborsi o altre transazioni. Tutte le transazioni e le vendite in sospeso, compresi eventuali rimborsi – conclude la nota Iata – dovranno essere regolati direttamente da Cabo Verde Airlines.