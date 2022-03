C-Way oltre la Liguria: «Outdoor experience in tutta Italia»













Esperienze ed eccellenze green in Italia anche per C-Way, tour operator specializzato nel turismo esperenziale che – coniugando la filosofia dei due soci di riferimento, Costa Edutainment e Opera Laboratori Fiorentini – si ripropone come punto di riferimento per alcuni territori italiani d’eccellenza come la Liguria con le Cinque Terre e la Toscana. Ma non solo.

È l’amministratore delegato Carla Sibilla a raccontarci i progetti per il 2022: «Abbiamo ampliato le esperienze nei siti gestiti dai nostri soci con una rigorosa attenzione alla sicurezza sanitaria, al distanziamento, selezionando itinerari improntati sull‘outdoor, quali ad esempio le passeggiate a piedi che conducono alla Lanterna di Genova o le camminate alla scoperta della città, piuttosto che escursioni previste sui tracciati dell’Eroica (evento clou delle bici d’epoca), di cui siamo tour operator ufficiale. Tra l’altro, questa manifestazione ciclistica vanta un appeal anche sui mercati esteri ed è diventata uno spunto d’eccellenza per scoprire siti culturali in Toscana. Da qui le nostre proposte come la visita al Duomo di Siena, il Museo del Brunello o altre esperienze enogastronomiche nel Chianti».

L’ampliamento della programmazione C-Way abbraccia anche il 2023, vero anno del rilancio, come rimarca l’ad: «Stiamo lavorando a nuove partnership per consolidare i prodotti di punta, come ad esempio i nuovi accordi in Liguria per affiancare ai classici battellieri, alcune escursioni a bordo di nuove tipologie di battelli con prenotazione obbligatoria, aria condizionata e ambienti nel pieno rispetto del distanziamento. Già da quest’anno, poi, programmiamo gli scavi di Pompei e nel 2023 amplieremo la programmazione con proposte in Emilia Romagna, sia lungo la costa, che nell’entroterra, dove ci sono eccellenze ricettive di sicuro interesse».

E infatti l’offerta spazia dai city break “kids friendly” a Genova, con visita all’Acquario e pernottamento gratuito per ragazzi fino a 15 anni, ai pacchetti soggiorno sulla Riviera Adriatica inclusivi di ingressi ai parchi del gruppo (Aquafan, Italia in Miniatura, Oltremare, Acquario di Cattolica).

E riguardo ai target di riferimento, Sibilla precisa: «Oltre alle famiglie e alle scolaresche, che rimangono comunque le fasce di clientela di riferimento, puntiamo molto sui Millennial per i quali possiamo allestire proposte outdoor personalizzate, così come intendiamo presidiare al meglio anche i target esteri, in particolare i mercati di prossimità di Francia, Germania, Svizzera e Paesi Bassi, molto interessati alle nostre proposte cicloturistiche ed esperenziali in genere. Basti pensare alle offerte green sulla Riviera di Ponente, con e-bike, kayak e in combinato alle accurate visite ai borghi».

Per potenziare questo aspetto, C-Way adotterà una strategia da condividere con i partner operativi: «Siamo convinti che la personalizzazione del prodotto e il rispetto delle nuove esigenze del viaggiatore contemporaneo siano gli approcci giusti per intercettare la clientela. Lavoreremo sempre più sulla digitalizzazione, attraverso il nostro sito c-way.it e sulle partnership con location ricettive di forte appeal, come alberghi di charme e agriturismi ben attrezzati. Tutto questo per offrire proposte fortemente identitarie».

C-Way sarà presente alla Bit di Milano nello stand della Liguria: «Stiamo già prendendo appuntamenti con operatori e agenti di viaggi, non solo italiani – osserva Sibilla – per consolidare una relazione operativa e illustrare le opportunità digitali che possiamo fornire ai nostri interlocutori con risposte tempestive per le loro esigenze».