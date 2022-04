Bye bye negli Stati Uniti

alle mascherine su aerei e treni













Stop alle mascherine a bordo di aerei e mezzi pubblici all’interno degli Usa. La misura di non obbligatorietà di indossare le mascherine è stata adottata già dalle 4 big del trasporto aereo negli States –United, Delta, Southwest e American – in seguito alla sentenza di un giudice federale della Florida che ha annullato l’obbligo a bordo di aerei, treni e altri mezzi pubblici, stabilendo che ogni azienda di trasporti è liberà di indicare le norme e le restrizioni che ritiene più appropriate.

Anche la compagnia nazionale ferroviaria Amtrak ha optato per la non obbligatorietà di mascherina a bordo dei treni. La Metropolitan Transportation Authority di New York, invece, ha scelto di mantenere l’obbligo come misura di sicurezza e prevenzione rispetto alla diffusione del Covid-19 e delle sue varianti.

Solo la settimana scorsa i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) avevano prorogato l’obbligo di indossare la mascherina sui voli e altri mezzi di trasporto come traghetti e metropolitane fino al prossimo 3 maggio, scontrandosi con la pressante richiesta di Airlines for America e dei principali vettori che da giorni chiedevano lo stop a tale obbligo.

In sostanza, lunedì scorso la giudice federale Kathryn Kimball Mizelle ha dato ragione a un’associazione non profit chiamata Health Freedom Defense Fund che aveva fatto causa contro l’obbligo di indossare la mascherina su aerei e mezzi pubblici, “sostenendo che fosse incostituzionale e privasse le persone delle proprie libertà di movimento. Nella decisione, la giudice ha detto che in base a una legge sulla Sanità del 1944 i Cdc non avevano l’autorità per imporre questo obbligo, annullandolo; ha poi indicato che sia ciascuna società di trasporti nazionale o locale a stabilire eventuali misure da rispettare”, riporta il quotidiano online Il Post.

La Casa Bianca si dice molto delusa dalla decisione del giudice e Jen Psaki – portavoce del presidente Joe Biden – ha sottolineato che sia i Cdc sia l’amministrazione Usa continueranno a raccomandare di indossare la mascherina sui mezzi pubblici.