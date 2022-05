Bwh Hotel lancia la vacanza accessibile in 10 strutture italiane













La vacanza accessibile per gli ospiti diversamente abili è ora una realtà in alcune strutture del Bwh Hotel Group Italia: l’offerta raccolta nel catalogo Vacanze per Te è frutto di un percorso di formazione in collaborazione con CityFriend e EasyNite cui hanno partecipato albergatori, direttori e hotel manager. Al momento sono dieci, in altrettante destinazioni in tutta Italia, i primi hotel a far parte dell’offerta destinata a persone con disabilità intellettive e sensoriali ma adatta anche ad ogni tipo di turismo dalle famiglie ai senior. Nel dettaglio si tratta di otto proposte di week-end in altrettante città d’arte (Torino, Milano, Genova, Venezia, Parma, Ferrara, Lucca e Roma) e due vacanze mare (Santa Margherita e Francavilla al Mare) da arricchire con degustazioni, aperitivi, passeggiate in meravigliosi parchi e visite guidate dei musei e dei monumenti più celebri della destinazione prescelta.

Nata dalla partnership con collaborazione con Cityfriend e EasyNite, la nuova iniziativa, in realtà, vuole offrire nel tempo, agli hotel interessati, strumenti e competenze per comprendere le esigenze di persone con disabilità motoria e sensoriale e definire soluzioni per un turismo realmente inclusivo. Il primo step è la formazione che in realtà è un percorso continuo nel costante perfezionamento.

Al momento le strutture che hanno partecipato alla formazione, hanno predisposto schede informative facilmente consultabili di facile consultazione con dettagli utili per la scelta della struttura più funzionale alle necessità degli ospiti.

La novità della proposta è l’attività di pre-consulenza che Cityfriend offre a chi prenota il soggiorno: non solo per programmare gli aspetti organizzativi ma anche per conoscere esigenze e desideri del turista come solo un travel designer dedicato può fare. Le proposte di Bwh con Cityfriend e EasyNite sono declinate in 4 aree principali: Arte, Natura, Gusto e Cultura. Non si tratta di pacchetti standard ma vere e proprie soluzioni personalizzabili in ogni dettaglio.

La personalizzazione non si ferma solo alle tipologie di esperienze da vivere, ma arriva all’assistenza in loco da parte di professionisti (su richiesta) che hanno il compito di supportare nella partecipazione alle attività e nell’assistenza materiale come, ad esempio, il trasferimento dalla carrozzina alla macchina, l’assistenza al mare o in piscina, l’assistenza durante i pasti e nell’igiene personale.