Bwh Hotel Group sceglie Digivents per l’era degli eventi virtuali

Bwh Hotel Group Italia ha siglato un accordo con Digivents per offrire a clienti, agenzie e aziende uno strumento completo per la gestione degli eventi negli oltre 100 hotel del gruppo.

La piattaforma Digivents consente di gestire tutte le fasi dell’evento, dalla creazione della lista partecipanti e la comunicazione con gli invitati fino all’accesso all’evento e alla condivisione dei contenuti durante e dopo l’evento. Nella fase pre-evento, in particolare, i clienti che si doteranno della piattaforma, potranno gestire le registrazioni all’intero evento e alle singole attività a numero chiuso ed inviare campagne di comunicazione personalizzate ai partecipanti.

Inoltre, nella composizione del suo evento, il cliente potrà scegliere di avvalersi di un ulteriore supporto. Sarà garantita la gestione degli accessi all’evento in maniera contingentata: gli ospiti avranno infatti la possibilità di prenotare online il loro ingresso secondo slot orari predefiniti e a posti limitati mantenendo il distanziamento sociale. L’accredito all’evento viene monitorato in tempo reale grazie all’utilizzo del QR Code.

Ma non è finita: tutte le informazioni dei diversi eventi organizzati dagli hotel del gruppo potranno essere raccolte all’interno di una app scaricabile gratuitamente dagli store e contenente funzionalità di interazione e networking, come sondaggi, live questions, chat tra partecipanti, social network privato, scambio digitale di biglietti da visita e gamification. Infine, dopo l’evento, sarà possibile continuare a comunicare con i propri ospiti inviando sondaggi di valutazione e condividendo foto o documenti via email e tramite app.

L’accordo tra Bwh Hotel Group e Digivents prevede che i clienti degli hotel del Gruppo si avvantaggino di un pricing agevolato e di funzionalità specifiche.