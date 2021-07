Buy Lazio, la nuova edizione a ottobre in presenza













Si svolgerà dal 4 al 7 ottobre 2021 a Roma, la 24ª edizione del workshop turistico internazionale Buy Lazio.

L’iniziativa è promossa e organizzata da Unioncamere Lazio, in collaborazione con l’Enit, la Regione Lazio-Agenzia regionale del Turismo, le camere di commercio del Lazio, Confesercenti e le associazioni di categoria del turismo. In considerazione dell’attuale momento di difficoltà delle imprese del settore, anche quest’anno la partecipazione è stata resa gratuita.

Tra i buyer selezionati, molti provenienti dai paesi Europei di maggior rilevanza turistica e dal Nordamerica. Buyer e Seller potranno fissare preventivamente online gli incontri B2B e organizzare l’agenda di appuntamenti attraverso un sistema informatico appositamente predisposto. Le modalità di accesso alla piattaforma e attivazione dell’agenda saranno comunicate in seguito all’ammissione dell’impresa.

In caso di limitazioni ai viaggi internazionali da parte delle autorità, e se ci dovessero essere problemi relativi all’ingresso in Italia da determinati Paesi, Unioncamere Lazio – per gli operatori provenienti dai Paesi in questione – attiverà la modalità virtuale attraverso la stessa piattaforma di appuntamenti per la gestione degli incontri tra gli operatori stranieri e le imprese del territorio.

L’evento è al momento ipotizzato in presenza, ma gli organizzatori si riservano di monitorare la situazione per un eventuale svolgimento in modalità virtuale.

Tra i seller selezionati in forma singola o associata, ci sono alberghi, aziende agrituristiche, centri congressi, compagnie regionali di trasporto, consorzi turistici, ecc.