Business travel sotto i riflettori dell’Arabian Travel Market 2022













Il business travel tra i segmenti che saranno protagonisti all’ Arabian Travel Market (Atm), che si svolgerà in presenza al Dubai World Trade Center dal 9 al 12 maggio 2022.

La Global Business Travel Association (Gbta) sarà infatti presente sull’Atm Global Stage, per approfondire le tematiche legate al turismo business, anche alla luce dei dati dell’ultimo rapporto del Wttc (World Trade and Tourism Council), pubblicato nel novembre 2021, da cui emerge che la crescita della spesa per viaggi d’affari ha superato quella dei viaggi di piacere nel 2021.

Il report, prevede inoltre che la spesa per viaggi d’affari in Medio Oriente aumenterà del 32% quest’anno, dopo un aumento previsto del 49% nel 2021. In termini di spesa per viaggi di lavoro nel 2021, il rapporto classifica la regione del Medio Oriente al primo posto con un aumento del 49%, seguita da Europa e Africa (36%), Asia Pacifico (32%) e Americhe (14%). Secondo il rapporto, la regione Asia Pacifico guiderà il mondo nel 2022 con una crescita della spesa del 41%, seguita dalle Americhe con un aumento del 35%, dal Medio Oriente con il 32%, dall’Europa con il 28% e dall’Africa con un aumento del 23%.

Danielle Curtis, exhibition director per Arabian Travel Market, ha dichiarato: «Questi dati positivi forniranno un gradito impulso ai professionisti del turismo e dei viaggi d’affari in tutta la regione del Medio Oriente, mentre le economie di tutto il mondo iniziano ad allentare le restrizioni di viaggio, nonostante l’interruzione causata dallo scoppio della variante Omicron. Durante il 2021, si prevede che l’aumento della spesa delle aziende per l’intero anno avrà effettivamente superato la spesa per i viaggi di piacere del 13%, 10% e 1% rispettivamente in Medio Oriente, Europa e Africa. Gli esperti di aviazione che hanno parlato ad Atm 2021, si aspettavano che i viaggi d’affari sarebbero rimasti indietro rispetto ai viaggi di piacere, ma questo aumento stimato del 32% si aggiunge a un aumento previsto nel 2021 del 49% ed è evidente che, sebbene il 2020 sia stato un anno difficile, il segmento dei viaggi d’affari ora sta chiaramente accelerando verso i livelli pre-pandemia».

Il rapporto del Wttc, dal nome “Adapting to Endemic Covid-19: The Outlook for Business Travel” è stato compilato in collaborazione con McKinsey & Company, e si basa su ricerche, analisi e interviste approfondite con leader di aziende di viaggi e turismo.

«I viaggi d’affari – ha aggiunto Curtis – saranno sotto i riflettori quest’anno sull’Atm Global Stage, dove la principale organizzazione mondiale di viaggi d’affari e riunioni, la Global Business Travel Association, discuterà i suoi ultimi contenuti e ricerche sui viaggi d’affari, durante due sessioni principali – ‘Il futuro dei viaggi d’affari’ e ‘Costruire un programma di viaggi d’affari sostenibili»,

L’Arabian Travel Market, giunta alla sua 29° edizione, vedrà anche dei vertici con le destinazioni turistiche che vogliono attrarre flussi turitici dell’Arabia Saudita, della Russia e dell’India.

Principale novità di quest’anno sarà Atm Travel Tech, che ospiterà seminari, dibattiti e presentazioni a tema Tech, ed ospiterà la Atm Draper-Aladdin Start-up Competition. Ci sarà poi il forum dedicato Arival Dubai, che approfondirà le tendenze attuali e future per i tour operator e le attrazioni, concentrandosi sulla crescita del business attraverso il marketing, la tecnologia, la distribuzione, la leadership di pensiero e le connessioni a livello dirigenziale.

Atm sarà inserita all’interno della programmazione dell’Arabian Travel Week, un festival di eventi dedicato al mondo del travel che prevede mostre, conferenze, briefing per la colazione, premi, prodotti, lanci ed eventi di networking.