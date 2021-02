Business Travel, per BizAway la ripresa arriverà in estate













Turismo d’affari in ripartenza già dalla prossima estate: è quanto annuncia BizAway, la piattaforma che funge da agenzia online per i viaggi d’affari. In base all’indagine svolta dalla Global Business Travel Association (GBTA), il 74% dei professionisti è pronto a riprogrammare viaggi di lavoro e trasferte entro la fine del primo semestre 2021.

Una cauta fiducia dopo un recente passato a dir poco disastroso: il calo delle trasferte di lavoro, infatti, nel 2020 ha riguardato l’80% delle aziende nel mondo che ha cancellato, o comunque sospeso, i viaggi d’affari su scala internazionale, mentre il dato scende al 71% se si tratta di trasferte entro i confini nazionali (60% per le imprese europee).

L’indagine è stata svolta tra oltre 16mila professionisti che, guardando al 2021, evidenzia ancora una certa prudenza da parte delle aziende nel breve periodo (da uno a tre mesi): infatti solo il 24% di esse prevede di far ripartire i viaggi domestici e solo il 6% a livello internazionale. La prospettiva del vaccino sembra però aver dato un po’ di sollievo, tanto che in Europa già il 55% delle aziende ha già definito il piano delle trasferte annuali.

«Il 2020 è stato l’anno nero del turismo e non ha di certo risparmiato la nicchia dei viaggi di lavoro, soprattutto a livello internazionale – afferma Luca Calucci, ceo e co-founder di BizAway – Nel nostro caso, grazie a una crescita del numero di nuovi clienti, la riduzione del volume annuale è stata di circa il 38% a differenza di aziende che hanno visto riduzioni delle prenotazioni fino all’80%. Noi offriamo diverse tipologie di servizi verticali e ce ne sono alcune che hanno sofferto meno e ci hanno permesso di reggere il contraccolpo. I nostri servizi più richiesti sono stati le prenotazioni di hotel (52%), seguite da quelle dei voli (27%) e dei treni (22%) e, infine, dai noleggi di auto (9%)».

Sicuramente la digitalizzazione dei servizi, che è alla base della ripartenza del settore dei viaggi è anche la peculiarità di BizAway, che a gennaio ha festeggiato 6 anni di attività. «Abbiamo sempre incentivato le aziende a prenotare i viaggi online – continua Luca Carlucci – I flussi di lavoro si fanno più snelli e, per esempio, con la nostra piattaforma, il botta e risposta di email (5 in media) che manda chi vuole prenotare un viaggio con le agenzie tradizionali, sono ridotte a una sola operazione automatizzata. Inoltre, abbiamo integrato tutti i principali sistemi di pagamento e la rendicontazione è integrata con il sistema di contabilità aziendale».

La startup, nonostante l’emergenza covid, è stata protagonista di due round di finanziamento per un aumento di capitale complessivo da 4,5 milioni di euro. Da marzo 2020 a oggi BizAway ha accolto sulla sua piattaforma piú di 70 nuovi clienti arrivando a quasi 600 aziende e assunto 15 persone (di cui 5 in Italia) per un totale di 51 dipendenti tra Italia e Spagna. A questo si aggiungono 5 accordi di collaborazionecon altrettanti importanti player di diversi settori, per migliorare i servizi digitali già esistenti. Tra questi American Express e Ambimed.