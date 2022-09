Business travel, pagamenti con Apple Pay per i clienti AirPlus

AirPlus International, multinazionale specializzata in soluzioni di pagamento e analisi delle spese aziendali, rende ora disponibile per i propri clienti l’opzione Apple Pay.

I titolari di AirPlus Corporate Card dovranno semplicemente avvicinare il proprio iPhone o Apple Watch al lettore pos per effettuare i pagamenti contactless. Apple Pay su iPhone, iPad e Mac si può utilizzare anche per effettuare acquisti più veloci e pratici nelle app o sul web tramite Safari, senza la necessità di creare account o digitare più volte le informazioni di spedizione e fatturazione.

Quando si utilizzano le AirPlus Corporate Card con Apple Pay, il codice della carta non viene mai memorizzato sul dispositivo o sui server Apple. Al contrario, viene assegnato un device account number univoco, crittografato e memorizzato in Secure Element, un chip certificato e standard per questo settore che è stato progettato per l’archiviazione in sicurezza sul dispositivo delle informazioni relative ai pagamenti.

Per la configurazione su iPhone è sufficiente aprire l’app Wallet, toccare il segno + e seguire le semplici istruzioni per aggiungere le AirPlus Corporate Card. Una volta aggiunta una carta ad iPhone, Apple Watch, iPad e Mac è possibile utilizzare immediatamente Apple Pay sui dispositivi interessati.