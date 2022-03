Business travel, ora easyJet rilascia il CO2 Report













easyJet ha reso disponibile per i suoi clienti business il CO2 Report, uno strumento per aiutarli a misurare l’impatto della compensazione delle emissioni di CO2 quando volano con la compagnia e il conseguente risparmio sui costi dei loro viaggi d’affari.

Nelle scorse settimane il vettore ha rilasciato i primi report ai suoi maggiori clienti business in tutta Europa, così come in Italia.

I report includono, inoltre, informazioni sui progetti supportati dalla compagnia attraverso il programma di compensazione, così come una panoramica sul suo impegno per la sostenibilità ambientale.

Nicolas Guarch, business development manager Southern Europe di easyJet, ha commentato: «Abbiamo osservato come le aziende abbiano ripreso a viaggiare e siano alla ricerca non solo di valore, ma anche di compagnie aeree che le aiutino a ridurre la loro impronta di carbonio. E, come abbiamo constatato durante le precedenti congiunture negative, ci si aspetta che easyJet sia in grado di attrarre una domanda sempre più sostenuta di viaggi d’affari, con aziende e Pmi interessate al nostro valore, al nostro network e al nostro approccio alla sostenibilità».

«Siamo quindi lieti di mettere i CO2 Report a disposizione dei nostri clienti business per permettere loro di capire meglio l’impatto delle emissioni di anidride carbonica dei loro viaggi», ha concluso Guarch.