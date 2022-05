Business travel, Europcar Italia sigla una partnership con Qonto













Facilitazioni per la mobilità nel business travel con la partnership siglata dalla compagnia di autonoleggio Europcar Italia e Qonto, tra i principali player nelle soluzioni di business finance management in Europa con le sue carte di debito.

Con questo accordo Europcar Italia permetterà di fornire ai clienti Qonto accesso a soluzioni di noleggio in grado di supportare imprese e professionisti nelle proprie esigenze di mobilità.

Grazie alla partnership, le carte di debito Qonto potranno essere utilizzate per noleggiare auto e furgoni in tutta Italia beneficiando di un’offerta vantaggiosa. Questa collaborazione è in linea con l’obiettivo di Qonto di offrire agli imprenditori una gamma sempre più completa di strumenti in grado di semplificare la gestione del business, che si affiancano a servizi di banking per la gestione finanziaria e contabile.

«Spostamenti e trasferte sono una delle aree in cui un’efficace gestione di pagamenti e carte business aziendali – osserva Mariano Spalletti, country manager Italia di Qonto – Si rivela particolarmente utile. Per questo siamo contenti di aver stretto questa partnership, che ci permetterà di dare ai nostri clienti accesso privilegiato a una soluzione di mobilità disponibile su tutto il territorio italiano».

Gli fa eco Enrico Farina, commercial director Europcar Mobility Group Italy: «Quella con Qonto è partnership strategica, che ci consente di affiancare imprese e professionisti nella gestione delle loro trasferte di lavoro. Con Europcar Italia, i clienti Qonto avranno a loro disposizione un network capillare di uffici di noleggio e una vasta flotta di auto e furgoni – che nei mesi si sta arricchendo di vetture full eletric – potendo quindi contare su servizi di mobilità facilmente accessibili e studiati per le specifiche esigenze delle imprese e dei professionisti».