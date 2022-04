Business aviation, L’Agenzia di Viaggi media partner di Ebace













Velivoli high-tech, jet privati, taxi volanti e aerei elettrici: da qualche anno a questa parte il settore della cosiddetta business aviation sta vivendo un seconda giovinezza, conquistando sempre maggiori quote di mercato e ritagliandosi un ruolo di primo piano nell’intero ecosistema travel&tourism.

Nel solco di questa nuova tendenza, L’Agenzia di Viaggi Magazine è lieta di annunciare la media partnership ufficiale con Ebace 2022 (European Business Aviation Convention & Exibition) che si terrà in presenza dal 23 al 25 maggio a Ginevra in Svizzera.

Organizzata congiuntamente dalla European Business Aviation Association e dalla National Business Aviation Association, Ebace 2022 è la più importante fiera e principale luogo d’incontro continentale dell’aviazione d’affari e un evento di primo piano per gli operatori dell’aviazione d’affari di tutto il mondo.

Con questa partnership, quindi, L’Agenzia di Viaggi Magazine, amplia e arricchisce lo spettro internazionale delle sue collaborazioni – dal Wtm London a Fitur Madrid fino al circuito Itb (Berlin, Asia, China e India) – perseguendo l’obiettivo di essere sempre più fonte di riferimento per i professionisti del turismo e dei trasporti garantendo un’informazione corretta, aggiornata e attenta ai cambiamenti dell’intero settore.

L’accordo con Ebace 2022, infine, aprirà una finestra informativa di respiro internazionale sulla business aviation, branca considerata troppo spesso ad appannaggio dei soli 2addetti ai lavori”, ma che invece sta ampliando il suo target al turismo organizzato di alto livello.

I partecipanti a Ebace avranno la possibilità di vedere una vasta gamma dei più avanzati aerei d’affari, dal piccolo velivolo high-tech ai jet intercontinentali ultramoderni. L’esposizione outdoor di Ebace 2022 presso l’aeroporto internazionale di Ginevra, adiacente al Palexpo che ospita Ebace, quest’anno presenterà le ultime novità dei maggiori costruttori europei (Airbus, Dassault Falcon e Pilatus oltre a produttori di componenti orginalai (Oem) mondiali di aerei tra cui Embraer, Gulfstream, Honda Aircraft Company and Textron Aviation.

«Siamo entusiasti di offrire una fiera unica che proporrà una grande varietà di aerei d’affari, di tutte le dimensioni e per tutte le missioni – ha detto Joe Hart, direttore Nbaa per le esposizioni di aeromobili – Nessun altro evento in Europa offre questo tipo di opportunità ai professionisti dell’aviazione d’affari e agli utenti finali – che torneranno tutti in presenza in fiera – che potranno vedere e confrontare tanti tipi e modelli di aerei».



Quest’anno l’esposizione di aerei all’aperto ospiterà anche il debutto di due nuovi jet intercontinentali business widebody. All’interno del Palexpo, invece, sarà presente a una sezione dedicata alle tecnologie aeronautiche nuove e future, tra cui la mobilità aerea avanzata e gli aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale.

Ebace 2022 vedrà infine la partecipazione di leader del settore, funzionari governativi, produttori, personale di servizio di volo e altre imprese e protagonisti dell’aviazione commerciale.

A questo link tutte le informazioni per partecipare a Ebace 2022.