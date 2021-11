Bus turistici verso il ritorno della capienza al 100%













Torna la capienza al 100% per i bus turistici, che finora hanno dovuto rispettare il limite del 80% di capienza massima. Il Senato ha approvato la settimana scorsa con 174 sì’, 20 no e nessun astenuto il decreto legge Capienze. Il disegno di legge che fissa i limiti massimi alla capienza di luoghi sportivi e culturali in tempo di pandemia. Il testo passa quindi ora all’esame della Camera, e deve essere convertito in legge entro il 7 dicembre.

La norma sulla capienza dei Bus, è in realtà uno dei due emendamenti su cui è montata la polemica all’ interno della maggioranza. Il governo è infatti stato battuto in aula in due votazioni su emendamenti sui quali aveva espresso parere contrario: uno di questi riguarda appunto il superamento del limite di capienza all’80% per gli autobus turistici, votato dall’asse Italia Viva con il centrodestra, motivo per cui è montato il nervosismo in aula.

Al di là delle polemiche politiche, però, esprime soddisfazione il comparto: «Era assolutamente necessario giungere al superamento del limite di capienza all’80% per gli autobus turistici – ha dichiarato Riccardo Verona, presidente dell’Associazione Bus Turistici Italiani (Anbti) – il riempimento al 100 per cento offre totali garanzie di sicurezza a passeggeri ed operatori, mettendo in condizione le aziende di lavorare al meglio. La richiesta che abbiamo portato avanti e che la politica ha recepito si fonda sulla totale sicurezza delle persone trasportate, che viaggiano in un ambiente con Green Pass, ricambio completo d’aria ogni tre minuti ed assoluto controllo. Il riempimento completo, gestito e verificato, è stato riconosciuto come sicuro anche da esperti in ambito scientifico. Le persone che salgono a bordo dei nostri bus sono costantemente mappate e le stesse dall’inizio del viaggio fino alla fine, perchè il bus turistico non fa fermate« »