Bus turistici, confermato il ritorno al 100% di capienza













È ufficiale: i bus turistici italiani tornano ufficialmente a viaggiare al 100% di capienza. Già nei giorni scorsi, il governo aveva aperto la strada al ritorno alla normalità per il comparto, fermo per diversi mesi all’80% di capienza, ma si aspettava che fosse completato l’iter legislativo.

Adesso, dopo l’approvazione da parte della Camera e del Senato, è stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

E così all’articolo 2 bis (Disposizioni urgenti per l’accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente), si legge: «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, come previsto dall’articolo 9-quater del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

Soddisfatti gli operatori del comparto. Riccardo Verona, presidente dell’Associazione Bus Turistici Italiani ha dichiarato che «Era assolutamente necessario giungere al superamento del limite di capienza all’80% per gli autobus turistici – ha detto – il riempimento al cento per cento offre totali garanzie di sicurezza a passeggeri ed operatori, mettendo in condizione le aziende di lavorare al meglio».