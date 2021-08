Buon viaggio, Giacomo. L’addio di Viva Wyndham a Dilauro













Viva Wyndham Resorts ha detto addio nei giorni scorsi a Giacomo Dilauro, punto di riferimento indiscusso dell’azienda, che negli anni gli attribuito la carica di senior vice president.

«Per molto tempo è stato la mia mano destra – ricorda il presidente Ettore Colussi – Personalmente vorrò ricordarlo sempre nella sua versione brillante, esuberante, quella che in un certo senso completava la mia personalità. È stato uno dei pilastri della creazione della grande famiglia di Viva; senza essere presente sui social network, era la persona più social del mondo. Abbiamo salutato un carissimo amico».

Giacomo Dilauro, classe 1947, era approdato a Bayahibe dopo un’esperienza alle Maldive e non aveva mai più lasciato la Repubblica Dominicana. Era la metà degli anni Ottanta e stava nascendo il progetto chiamato Dominicus Beach, di cui per molti anni fu direttore “con un’insaziabile gioia di vivere e un carisma che lo faceva amare dagli agenti di viaggi e da tutti coloro che incontrava”, si legge in una nota dell’azienda.

Che prosegue così: “Era un incantatore quando illustrava la bellezza della natura, aveva la stoffa del leader quando si relazionava al prossimo – fossero camerieri o ambasciatori – gli riusciva spontaneo trasmettere alle persone come godere la vita e diffondere lo spirito di Viva”.

Dilauro ha sempre sviluppato una rete di relazioni pubbliche sull’isola, in ambienti come Consolati e Asonahores (l’associazione di albergatori de La Romana-Bayahibe), ha intessuto rapporti con realtà come Worldwide Sommelier Association, con personaggi in vista e ha sempre avuto accesso a qualsiasi dato statistico di aeroporti e alberghi.

Si deve a lui lo sviluppo della piccola isola di Saona, parte di quello che prima si chiamava Parque Nacional del Este (ora Parque Cotubanamá). Decenni or sono fece scoprire questo gioiello naturalistico ai primi turisti italiani, collegandolo al Dominicus con piccole lance e aiutando in questo modo la comunità di pescatori che lo abitava. Dilauro era un visionario, aveva intuito tutto il potenziale di quella che poi è diventata l’escursione più richiesta dell’intera Repubblica Dominicana.

L’Agenzia di Viaggi Magazine si unisce al cordoglio della famiglia di Viva Wyndham Resorts. Fai buon viaggio, Giacomo.