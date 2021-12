Bto chiude la sua settimana ibrida e torna a novembre 2022













Più 10mila visualizzazioni da remoto, 274 speaker del settore, e 102 eventi distribuiti in cinque giornate e tre diverse location, con ospiti sia in presenza, che in collegamento virtuale, e persino in versione ologramma. Sono numeri che evidenziano la voglia del settore turistico di ricominciare e rinnovare, quelli di Bto-Be Travel Onlife, manifestazione leader su turismo e digitale appena conclusa a Firenze. Questa è stata la prima edizione ibrida della manifestazione organizzata da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, e promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze. Appuntamento per la prossima edizione, sempre a Firenze, nel novembre 2022.

L’innovativo format ha consentito di coinvolgere partecipanti ed esperti internazionali provenienti da 24 Paesi nel mondo, tra cui Italia, Usa, Finlandia, Austria, Svizzera, Uk, Paesi Bassi, Irlanda, Cina, Belgio, e Giappone.



Quattro le tematiche protagoniste dell’edizione 2021 affrontate in altrettante giornate. In termini di presenze, la giornata più seguita è stata quella del Digital Innovation & Strategy Day, mentre durante la giornata dedicata al Food & Wine Tourism è emerso come proprio il turismo enogastronomico si imponga sempre più come uno degli elementi trainanti del settore per il futuro, insieme alla crescente ricerca di mete più autentiche e più vicine.

Ma i contenuti della Bto Week rimangono fruibili anche una volta conclusa la manifestazione: gli iscritti e per tutti coloro che volessero acquistare l’accesso alla piattaforma, avranno infatti comunque la possibilità di rivedere online gli eventi con 5.000 minuti di contenuti di alta formazione turistica integralmente fruibili sul web.

«Questa tredicesima edizione di Bto è stata davvero un bel successo. Impensabile, solo pochi mesi fa con le restrizioni della pandemia, che si potesse organizzare un evento così ampio e completo – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana –Bto per noi è un appuntamento importante, rappresenta lo snodo in cui si fa il rendiconto di ciò che abbiamo fatto e si raccolgono preziosi spunti per capire cosa potremmo fare per l’anno successivo. Perché capire dove va il mondo, oggi, è difficilissimo e il digitale è centrale, anche nell’esperienza turistica, sia per la parte pubblica che per le destinazioni. Facciamo tesoro degli stimoli e delle idee ascoltate nell’ultima settimana e ci mettiamo subito al lavoro per l’edizione 2022»

Soddisfatto anche Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di commercio di Firenze, che aggiunge: «il successo di questa edizione di Bto è di buon auspicio non solo per il settore turistico, che sta ripartendo dopo un anno molto difficile, ma anche per l’intera economia, grazie alle eccellenze del nostro territorio e alla voglia di crescere delle nostre imprese, che la Camera di commercio accompagna ogni giorno sul mercato interno come sui mercati internazionali, nello sviluppo digitale come nella tutela di marchi e proprietà intellettuale e nella scoperta di nuovi business. La Bto – aggiunge – è anche la conferma che la collaborazione tra istituzioni produce ottimi risultati».

«Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un evento così complesso, al nostro advisory board, ai cinque coordinatori tematici, a tutto lo staff di organizzazione e di comunicazione che ha fatto davvero un lavoro eccellente –conclude Francesco Tapinassi, direttore scientifico di Bto 2021- questa edizione ha cercato di rendere tangibile e concreta l’innovazione digitale, provando a usare ogni tecnologia per connettere persone, e individuando nella soluzione phigytal quella che più potesse raccontare un nuovo modello di conference, attenta al tema delle sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, grazie alla riduzione degli spostamenti necessari per partecipare».