B&T Management dona due ventilatori all’Ospedale di Modica

Prova di solidarietà e di vicinanza al territorio per B&T Management, proprietaria di Mutika Experience Management Company, che sceglie di contribuire allo sforzo collettivo necessario ad affrontare l’emergenza da coronavirus donando 20mila euro per l’acquisto di due ventilatori polmonari da destinare al reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Modica (Ragusa).

Mutika è un’azienda italiana specializzata nel settore degli eventi, meeting, conferenze e viaggi di incentivazione e individuali, con destinazione Italia e estero.

Stefano Giaquinta, amministratore delegato di B&T Management, sottolinea l’importanza dell’operazione: «In un momento così difficile per il nostro amato Paese, sentiamo il dovere di dare il nostro contributo alla lotta contro questa epidemia con l’acquisto di due ventilatori polmonari che vanno a potenziare le dotazioni a disposizione del nostro ospedale. Io stesso nella mia infanzia sono stato a lungo ricoverato in ospedale per problemi respiratori per cui sono particolarmente sensibile a questo tema».

Giaquinta, poi, rilancia sulle prospettive future: «Rimaniamo fiduciosi e positivi nella convinzione che con il contributo e il senso di responsabilità di tutti, supereremo questo difficile momento sapendo di poter contare gli uni sugli altri. Presto ricorderemo questi mesi come qualcosa che ci ha reso più forti e che l’Italia sarà sempre il Paese delle opportunità, che ci rende orgogliosi perché quello che ha da offrire è unico e speciale. A nome mio e del mio team, sperando di aver fatto cosa utile, rivolgo un caro saluto a tutti».