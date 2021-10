B&T Insurance sigla una partnership con Aiav













B&T Insurance Service, uno dei principali player nel settore del Travel Insurance e solidi legami con agenzie di viaggi, tour operator e altre aziende per le quali ha erogato polizze dedicate ai viaggi attraverso il portale di ecommerce assicurativo Webins, ha siglato una partnership con Aiav, tra le associazioni di categoria più dinamiche del panorama nazionale che conta oltre 1.800 agenzie in tutta Italia e che opera con l’obiettivo di fornire ai propri soci costante assistenza legale, fiscale, sindacale e tecnica.

Grazie all’intesa che si è appena perfezionata, tutti i soci di Aiav potranno contare su una serie di prodotti assicurativi tra cui una polizza Rc Professionale, una polizza Grandi Rischi con massimale fino a 31.500.000 euro e una polizza per la Tutela Legale. Non solo: per gli associati è prevista anche la possibilità di sottoscrivere un accordo per l’utilizzo del portale Webins, che contiene un paniere di soluzioni pensate per soddisfare le più comuni esigenze dei viaggiatori, anche quelle dettate dall’attuale clima di incertezza dovuto alla pandemia da Covid.19.

Tra i prodotti realizzati su misura per le agenzie di viaggio si segnalano WI Deluxe Silver, WI Deluxe Platinum, WI Way e WI All Inclusive, mentre per i tour operator sono state predisposte le polizze Wi to Top e WI All Inclusive Top. Alla possibilità di avere un accesso dedicato al portale Webins seguirà successivamente una serie di offerte e di iniziative promozionali dedicate agli associati Aiav.

«La nostra conoscenza del mercato assicurativo e la proficua collaborazione con le principali compagnie assicurative specializzate nel settore del Travel Insurance – sottolinea Marcello Alesse, responsabile commerciale di B&T Insurance Service e fondatore del portale Webins.it – ci ha consentito di realizzare prodotti assicurativi specifici in grado di adeguarsi alle varie attività turistiche e l’accordo con Aiav è un riconoscimento importante per noi, premia l’impegno di tutto lo staff che lavora ininterrottamente con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti.»