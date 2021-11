Brussels Airlines rinnova brand identity e livrea degli aerei













Nuova brand identity e livrea per Brussels Airlines che intende confermare la sua posizione sul mercato come home carrier del Belgio. Colori aggiornati, un nuovo logo e una livrea dell’aereo sono il segno visivo del nuovo capitolo della compagnia aerea, pronta per le sfide future e sottolineando nuovamente l’importanza del marchio belga.

Una svolta strategica nel segno di una forte attenzione all’esperienza del cliente, all’affidabilità e alla sostenibilità mantenendo al tempo stesso una struttura dei costi competitiva. Come conseguenza della crisi Covid-19, Brussels Airlines ha infatti accelerato e intensificato nel 2020 il suo piano di trasformazione denominato Reboot Plus, al fine di aprire la strada a un’azienda a prova di futuro, in grado di affrontare la concorrenza, con una struttura dei costi solida e sana.

Dopo la ristrutturazione, la seconda fase del suo piano Reboot Plus si focalizza sugli investimenti strategici finalizzata ad una migliore esperienza del cliente in volo, nuove tecnologie, digitalizzazione, nuovi modi di lavorare ed evoluzione professionale dei suoi dipendenti. L’aerolinea belga del Gruppo Lufthansa vuole diventare una compagnia aerea sana e redditizia che offre prospettive ai suoi clienti, partner e dipendenti; una compagnia aerea con un’attenzione costante all’ambiente e alla riduzione della propria impronta ecologica.

«Vogliamo segnare chiaramente – ha sottolineato Peter Gerber, ceo di Brussels Airlines – l’inizio della New Brussels Airlines. Per i nostri clienti, che meritano il meglio, ma anche per i nostri dipendenti, che sono impegnati nella trasformazione che portiamo avanti e a cui contribuiscono ogni giorno. Con questa nuova brand identity, siamo pronti a mostrare ai nostri clienti, ai nostri dipendenti, ai nostri partner e a tutte le altre parti interessate che stiamo voltando pagina. Essendo una delle quattro compagnie aeree del network del Gruppo Lufthansa, stiamo costruendo la strada verso un futuro promettente. Consideriamo questa nuova identità del marchio un simbolo di fiducia nella nostra azienda, sottolineando nuovamente la nostra identità di vettore domestico del Belgio».