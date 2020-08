Brussels Airlines cambia la politica tariffaria dal 18 agosto

Brussels Airlines ottimizza il suo prodotto a corto raggio e rende disponibili per le prenotazioni a partire dal 18 agosto (per i voli a partire dal 1° settembre) cinque nuove tariffe di viaggio. In questo modo, anche la compagnia belga si adegua alle politiche tariffarie già in vigore per gli altri vettori appartenenti a Lufthansa Group.

In particolare, da ora in poi la compagnia belga proporrà tre diverse opzioni in classe Economy: Economy Light (tariffa base con opzione di prezzo più basso e flessibilità limitata); Economy Classic (tariffa standard, con bagaglio registrato da 23 kg e un limitato grado di flessibilità); Economy Flex (con cambio gratuito di prenotazione). Inoltre, ricorda la compagnia, per tutte le tariffe di classe economica a medio e lungo raggio, nell’intero gruppo Lufthansa, il bagaglio a mano da 8 kg è incluso.

Accanto alle tre tariffe Economy, Brussels Airlines propone due tariffe diverse in Business Class: Business Saver (garantisce un certo grado di flessibilità), Business Flex (con il rimborso gratuito).