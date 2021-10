Brussels Airlines aumenta l’offerta di voli internazionali per la winter













Nient’affatto una “bassa” stagione, quella alle porte, per Brussels Airlines. La compagnia belga prevede anzi che il suo traffico invernale sarà più intenso rispetto allo scorso anno e che la stagione delle vacanze verrà prolungata, vista l’elevata domanda di destinazioni invernali per destinazioni soleggiate.

Infatti, mentre la domanda di viaggi leisure solitamente diminuisce con la fine delle vacanze estive, la compagnia aerea registra ora una forte domanda anche per l’autunno. Cresce anche la domanda per viaggi business.

Verrà quindi potenziata l’offerta della compagnia in Europa e Medio Oriente, ma anche Africa e Stati Uniti.

Con l’aggiunta di Lanzarote dal 31 ottobre, Brussels Airlines rafforza la sua presenza alle Isole Canarie, dove quest’inverno volerà anche a Tenerife e Gran Canaria.

Kiev, in Ucraina, entrerà nuovamente a far parte della rete, a partire dal 16 dicembre.

L’offerta per il prossimo inverno, include anche altre destinazioni europee: Alicante, Barcellona, ​​Basilea, Berlino, Bilbao, Birmingham, Bologna, Budapest, Copenaghen, Edimburgo, Faro, Francoforte, Ginevra, Göteborg, Gran Canaria, Amburgo, Lisbona, Lubiana, Londra, Lione, Madrid, Malaga, Manchester, Marsiglia, Milano Linate, Milano Malpensa, Nizza, Oslo, Parigi, Porto, Praga, Roma, Stoccolma (Bromma), Tenerife, Tolosa, Valencia, Venezia, Vienna e Vilnius, Atene, Heraklion, Kos e Rodi. La compagnia volerà anche su Napoli fino alla fine delle vacanze autunnali.

Potenziate anche le rotte con il Medio Oriente, con Tel Aviv e Yerevan (Armenia) che saranno servite rispettivamente otto e due volte alla settimana.

A seguito dell’elevata domanda di destinazioni invernali, Brussels Airlines aggiunge anche Hurghada, in Egitto, a partire dal 31 ottobre.

Anche Marrakesh si unisce al network come nuova destinazione nell’offerta invernale.

C’è anche molta Africa sub-sahariana nella rete di Brussels Airlines, con Abidjan (Costa d’Avorio), Accra (Ghana), Banjul (Gambia), Cotonou (Benin), Dakar (Senegal), Freetown (Sierra). Leone), Lomé (Togo), Monrovia (Liberia), Douala (Camerun), Kinshasa (RDC), Luanda (Angola), Yaoundé (Camerun), Bujumbura (Burundi), Entebbe (Uganda), e Kigali (Ruanda).

Dall’annuncio del governo degli Stati Uniti di revocare il divieto di viaggio a partire da novembre per i passeggeri completamente vaccinati, è stato registrato dalla compagnia un aumento significativo delle prenotazioni dei voli per New York (Jfk). Il vettore ha quindi pianificato di operare quattro frequenze settimanali durante la stagione invernale e potrebbe aggiungere voli extra al programma durante il periodo delle vacanze invernali se la domanda del mercato continua a crescere.