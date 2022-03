Brussels Airlines amplia l’offerta voli per le vacanze di Pasqua













Un piccolo ma beneaugurante boom per le vacanze pasquali: sono le previsioni di Brussels Airlines che rileva una forte domanda di destinazioni soleggiate per il primo lungo periodo di festività di primavera con un gran numero di prenotazioni last minute.

E per le prossime vacanze scolastiche, che favoriranno un forte recupero del target famiglie, la compagnia aerea belga offrirà l’80% della sua offerta per le vacanze in Europa rispetto al 2019, mentre su tutta la sua rete l’offerta sarà del 75% della sua capacità sempre a confronto con l’ultimo anno pre-covid. È anche da notare che i belgi ora partono in anticipo e posticipano il ritorno anche di qualche giorno.

Brussels Airlines si sta dunque preparando per un’intensa operatività durante la Pasqua con una forte attenzione più che mai concentrata sui voli leisure, poiché questo segmento è cresciuto notevolmente rispetto ai voli business. Secondo le previsioni sulle rotte più gettonate, la top 5 è guidata da Malaga, seguita da Roma, Lisbona, Copenaghen e Madrid.

Mentre sulla rete intercontinentale Brussels Airlines, punterà molto sulla destinazione popolare Kinshasa nel segmento VFR (visita amici e parenti), mentre ai vertici delle destinazioni turistiche intercontinentali c’è New York, seguita da Dakar (Senegal), Douala (Camerun) ed Entebbe (Uganda). Su queste rotte long-haul la compagnia aerea offrirà l’82% della capacità che aveva raggiunto nel 2019.