British Virgin Islands, webinar per adv e t.o. il 17 febbraio













Appuntamento online con le Isole Vergini Britanniche per operatori e agenti di viaggi: si terrà giovedì 17 febbraio, dalle ore 14, e sarà un momento di formazione dedicato ai professionisti del travel.

L’Ente per il turismo delle British Virgin Islands condurrà i partecipanti in un viaggio virtuale alla scoperta delle novità per l’estate 2022; focus sulle proposte per vacanze in barca a vela per le quali il territorio si è guadagnato la reputazione di capitale mondiale; fino a una panoramica sulle tipologie di accomodation e agli ultimi aggiornamenti sui protocolli di ingresso.

Per partecipare è necessario iscriversi, gratuitamente, a questo link. L’Ente per il turismo delle Isole Vergini Britanniche intende così fornire tutte le informazioni per scoprire da vicino una destinazione ideale per gli amanti del mare e delle vacanze attive, ma anche per viaggi di nozze o soggiorni di puro relax.