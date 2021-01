British Virgin Islands, tutte le info sui test Covid per il rientro













I protocolli di test delle Isole Vergini Britanniche prevedono un test Rt Pcr entro cinque giorni dal viaggio nel territorio, un test all’arrivo e un test il giorno 4. Pertanto, se i viaggiatori visiteranno le Isole Vergini Britanniche per sette giorni o meno, i loro requisiti di test saranno già soddisfatti.

Se il soggiorno è più lungo, sarà necessario anche un test pre partenza dalle Bvi, seguendo il seguente processo.

Se il paese in cui gli ospiti si recano dalle Bvi richiede un test pre viaggio, il Bvisha (Bvisha, British Virgin Islands Health Services Authority, autorità responsabile dei test Rt-Pcr Covid-19 nelle Isole Vergini Britanniche), consiglia di inviare una richiesta di appuntamento via email all’indirizzo covidrrt@outlook.com almeno una settimana prima della partenza, indicando la data del viaggio e il requisito del test del Paese di destinazione.

Gli appuntamenti per i test pre partenza devono essere fissati almeno 3 giorni prima della data richiesta. I viaggiatori devono informare il personale del servizio sanitario della data di partenza. È inoltre possibile fissare una data direttamente quando la Bvi Health Services Authority fissa l’appuntamento per il test del giorno 4. Gli ospiti possono chiedere assistenza alla reception o al concierge per organizzare i test prima della partenza.

La Bvi Health Services Authority ha lanciato di recente il servizio Medical Concierge Service per i test Covid-19, che comprende:

Test in loco presso resort, ville, barche charter o residenze private

presso resort, ville, barche charter o residenze private Test condotti da medici esperti in sanità pubblica

in sanità pubblica Servizio clienti di portineria con contatto telefonico/email dedicato con la Bvihsa

di portineria con contatto telefonico/email dedicato con la Bvihsa Risultati inviati tramite posta elettronica direttamente ai clienti

inviati tramite posta elettronica direttamente ai clienti Consegna in 24 ore

in 24 ore Servizi specialistici su chiamata per visite online correlate al Covid-19

Il costo dei test pre partenza – attualmente 70 dollari – sarà a carico dell’ospite. Il servizio Concierge della Health Services Authority incorrerà in costi aggiuntivi, tra cui spese mediche, trasporto e costi di servizio.