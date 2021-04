British Virgin Islands, solo 24 ore di quarantena per i vaccinati













La quarantena ridotta a un solo giorno per i turisti vaccinati: è la nuova misura che entrerà in vigore alle British Virgin Islands dal prossimo 15 maggio. Da quella data, dunque, i viaggiatori che avranno completato la vaccinazione dovranno osservare solo un giorno di isolamento (e fornire anche documentazione dell’avvenuta vaccinazione), come riporta Travel Weekly.

In che modo si svolgerà la procedura? I vaccinati che arriveranno alle Bvi dovranno sottoporsi al test e osservare la quarantena fino al ricevimento del risultato negativo da parte della BVI Health Services Authority, che dunque si prevede per il giorno successivo. Il test Pcr continuerà ad essere richiesto a tutti coloro che arriveranno nella destinazione caraibica, insieme a un test realizzato nei cinque giorni precedenti all’arrivo alle Bvi.

Inoltre, i vaccinati che saranno rimasti nelle Bvi per 14 giorni potranno anche recarsi per un massimo di 24 ore nelle Us Virgin Island e a St. Marteen senza dover rifare il test o la quarantena al rientro nelle Isole Vergini Britanniche (ma dovranno sottoporsi al test sette giorni dopo).