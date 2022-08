British taglia 10mila voli anche in inverno

Il caos voli investe anche la stagione invernale, come già preventivato da analisti e addetti ai lavori. Così dopo un’estate caldissima per il trasporto aereo – che ha visto numerose compagnie cancellare migliaia di rotte – ora British Airways annuncia ulteriori tagli da ottobre 2022 a marzo 2023.

La compagnia aerea inglese ha infatti comunicato oltre 10mila cancellazioni di voli a corto raggio durante l’orario invernale Iata da e per l’aeroporto di Heathrow, lo scalo più trafficato di Londra e del Regno Unito. La decisione di British serve a ridurre i disagi causati dalla perdurante mancanza di personale, dovuta ai licenziamenti registrati con la crisi del settore durante il Covid.

British Airways – che in questo modo taglierà circa l’8% della sua capacità invernale – ha rassicurato i passeggeri dicendo che per la maggior parte delle rotte tagliate sono previsti voli alternativi oppure rimborsi.

La compagnia prevede, inoltre, un ulteriore taglio di 629 voli tra agosto e ottobre, comprese alcune rotte a lungo raggio. A inizio agosto il vettore inglese aveva annunciato la sospensione della vendita di biglietti per i voli a corto raggio in partenza dall’aeroporto londinese fino all’8 agosto come risposta allo scalo di Heathrow che, per i mesi estivi, ha imposto un tetto al numero di viaggiatori giornalieri pari a 100mila.