British potrà sospendere la vendite anche sul long haul













Non solo il corto raggio: ora British Airways starebbe prendendo in considerazione anche la sospensione della vendita dei biglietti a lungo raggio verso mete come New York. La clamorosa notizia è stata annunciata da un portavoce della compagnia aerea (che fa parte del Gruppo Iag assieme a Vueling, Iberia e Aer Lingus, ndr) al giornale inglese The Telegraph.

La compagnia, infatti, non ha scartato la possibilità di sospendere la vendita dei voli long haul dall’aeroporto di Heathrow nel periodo in cui lo scalo londinese continua ad applicare il tetto massimo di 100mila passeggeri al giorno, in seguito alle numerose cancellazioni di voli, al caos bagagli e alle numerose code che persistono in queste settimane.

Secondo il portavoce di British, infatti, la sospensione delle vendite sta procedendo caso per caso ma senza imporre restrizioni generalizzate su alcune mete; ma potrebbe essere sospese le vednite su alcune delle frequenze giornaliere che vanno da Londra a New York.

Solo pochi giorni fa, infatti, British Airways – prima compagnia per numero di collegamenti sullo scalo – aveva annunciato la sospensione della vendita dei biglietti per le rotte domestiche ed europee per una settimana, allungando poi il periodo fino al 15 agosto.