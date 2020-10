British non abbandona il lungo raggio: 52 rotte a novembre

British Airways opererà 52 rotte a lungo raggio nel mese di novembre, oltre al suo network di corto raggio. Nonostante il piano voli rimanga fortemente influenzato dall’evoluzione della pandemia, fa sapere una nota del vettore, “i servizi continueranno a operare verso i gateway statunitensi, tra cui New York JFK, Boston, Los Angeles, Miami e San Francisco, a cui si aggiungerà alla fine del mese anche lo scalo di Newark.

Inoltre, i voli per i Caraibi continueranno ad essere programmati da Londra verso destinazioni come Barbados, Antigua e Santa Lucia. Allo stesso modo, il network invernale prevederà collegamenti verso Africa, Medio Oriente e Asia, con mete come Dubai, Mumbai, Hong Kong e Singapore. Torneranno a fare parte del network anche le rotte per Santiago del Cile e Riyadh, in Arabia Saudita.

British Airways continuerà anche a servire destinazioni nazionali tra cui Manchester, Glasgow, Aberdeen e Newquay. In Europa, faranno parte della rete di voli città come Parigi, Monaco, Ginevra e Amsterdam, oltre a destinazioni balneari come Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.