British Airways ottiene oltre 2 miliardi di finanziamenti













La compagnia aerea British Airways ridà ossigeno alle casse con la firma di due accordi di finanziamento che aumenteranno di 2,45 miliardi di sterline la liquidità a disposizione.

L’operazione è stata annunciata dal gruppo Iag, che oltre a British comprende anche Iberia, Aer Lingus e Vueling, che ha specificato che la maggior parte dei fondi arrivano da un prestito di 2 miliardi di sterline (2,3 miliardi di euro) per 5 anni, garantito dall’agenzia di credito britannica Uk Export Finance.

Il secondo accordo, firmato con il trust di New Airways Pension Scheme (Naps) prevede il rinvio del versamento dei contributi al suddetto fondo pensione per un valore totale di 520 milioni di euro (450 milioni di sterline, ndr). La scadenza dei versamenti era prevista per ottobre 2020, mentre il nuovo termine è fissato per settembre 2021