British Airways cancella oltre 10mila voli













Il caos cancellazioni dei voli in Europa non sembra avere fine: in queste ore British Airways ha annunciato il taglio di 10.300 voli da luglio a ottobre. Le cancellazioni equivalgono al 6,3% del totale dell’operativo e interesseranno soprattutto i voli a corto raggio in favore del long haul che prevede rotte più redditizie.

I vertici della compagnia hanno sottolineato che gli aiuti extra promessi dal governo di Londra – oltre alla sospensione delle norme sugli slot – serviranno a limitare questi tagli durante l’estate ma che una certa “flessibilità” a medio termine resta necessaria; malgrado la dichiarata volontà di non penalizzare i passeggeri.

Passeggeri verso i quali il vettore “si scusa”, impegnandosi a offrire a tutti i destinatari delle cancellazioni un’alternativa fra la riprotezione del volo con altre compagnie o il rimborso totale.

In Portogallo, invece, l’aeroporto di Lisbona lo scorso fine settimana ha subito la cancellazione di oltre cento voli e anche in queste ore i tagli proseguono al ritmo di 30 voli al giorno.