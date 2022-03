Bringing innovation into travel: destinazione futuro per Bit 2022













A Bit 2022 di grande importanza la tecnologia, la digitalizzazione e la sostenibilità, filo rosso di tutte le cinque macroaree del palinsesto di eventi. I trend più rilevanti saranno sostenibilità, trasformazione digitale, workation – mix di vacanza e lavoro in stile nomadico – e il ritorno dei viaggi in grande stile.

“Bringing Innovation Into Travel”: questo il fil rouge del palinsesto di eventi di Bit 2022, progettato da Business International e Fiera Milano, che sarà ancora più ricco di conferenze, convegni e seminari di approfondimento.

La chiave sarà l’innovazione sostenibile, declinata nelle cinque macroaree Food Travel, Hot Topics, Sustainability, Travel Lab e Travel Tech.

Infatti, secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano nel 2021 l’88% delle strutture ricettive utilizzava almeno uno strumento digitale. Crescono al 77% le realtà attrezzate per ospitare lavoratori in smart working.

La prima area è Food Travel, dedicata al turismo enogastronomico. È importante l’evento “Turismo enogastronomico, più green, più inclusivo e sociale” che spiegherà come il viaggiatore sia interessato a esperienze green.

La sezione Hot Topics consolida il successo dell’edizione digitale 2021, con la partecipazione di autorevoli relatori italiani e internazionali. L’evento “L’impatto dell’arrivo del metaverso nella travel industry” analizzerà il tema social del momento con esperti e attori della filiera. Inoltre, “La realtà i viaggi spaziali: player, prime partenze, espansione della customer experience” offrirà concrete opportunità per il luxury.

Travel Lab sarà dedicato alla maggiore professionalità degli operatori. Il focus sarà su temi di prossima generazione, come “Applicazioni di Intelligenza Artificiale e marketing predittivo al Food and Beverage Business” dove si parlerà dell’utilizzo degli algoritmi per ottimizzare le risorse.

Travel Tech si occuperà dell’importanza della tecnologia nel turismo. Importante è l’uso dei dati, che sarà protagonista di “Perché i big data sono fondamentali nel comparto turistico e come trasformarli in una leva essenziale”.

Infine, gli eventi della macroarea Sustainability pongono la sostenibilità come tema trasversale. In questo senso si discute di recovery plan. Se ne parlerà in “Pnrr e reti d’impresa territoriali: la grande opportunità per lo sviluppo circolare”. La sostenibilità come tema sociale sarà affrontata in “Il viaggio come un approccio etico al territorio e alle sue risorse”.

Bit 2022 sarà presente a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 aprile 2022.

Per informazioni: www.bit.fieramilano.it, IG @bitmilano